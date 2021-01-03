В Эстонии Covid-19 подтвержден еще у 342 человек, в Литве - у 1239

Литва

В Литве за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией подтверждено еще у 1239 человек, 27 человек скончались, сообщил в воскресенье Статистический департамент.

За сутки было сделано 6399 тестов, а всего с начала пандемии - 1 651 623 анализов.

Всего в Литве Covid-19 диагностирован у 146 637 человек, 77 362 человека выздоровели.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 1643 человек, а у еще 850 зараженных Covid-19 причина смерти была иной.

В больницах лечатся 2494 пациента с коронавирусом. 185 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, 119 больным требуется искусственная вентиляция легких, в лечении 1501 пациента используются кислородные маски.

Кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 суток на 100 000 жителей на 3 января в Литве составляет 1226,8 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии умерли трое зараженных коронавирусом. Проанализировано 3454 теста на коронавирус, позитивными из них были 342, то есть 9,9 процента.

За сутки скончались три человека с коронавирусом: 84-летний мужчина, 91-летняя женщина и 95-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 244 человека с коронавирусом.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 551,55 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,3 процента общего количества тестов.