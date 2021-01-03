Необычно спокойные сутки на дорогах Латвии: ни одного ДТП с пострадавшими
За прошедшие сутки в Латвии произошло 38 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), однако в них никто не пострадал, сообщили агентству LETA в Госполиции.
За прошедшие сутки в Латвии произошло 38 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), однако в них никто не пострадал, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Наибольшее количество аварий - 13 - произошло в Рижском регионе. Восемь аварий зарегистрировано в Латгале, семь - в Земгале, шесть - в Курземе, а четыре - в Видземе.
В общей сложности за прошедшие сутки оформлено 295 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 104 протокола за превышение скорости, 22 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и 19 - за агрессивную езду.