Выходные звезд ⟩ Январское утро Асмус и Ивлеевой, веселая Шпица и кровожадная Литвинова
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Сергей Жуков и его супруга Регина отметили очередную годовщину.
Андрей Мерзликин все еще на зимних каникулах.
Веселый Новый год у Маши Миногаровой.
Виктория Дайнеко и елочка.
Юлия Барановская с детьми побывала на ледовом шоу.
У Евгения Петросяна был сольный концерт.
Александр Гудков наслаждается зимними развлечениями.
Катерина Шпица рассказала про семейные новогодние традиции.
Татьяна Мингалимова тоже выбрала белый наряд для встречи Нового года.
Катя Варнава отправилась на ужин.
Светлана Лобода продолжает наслаждаться отдыхом с семьей.
Анфиса Чехова тоже выбрала провести дни с родными.
Лена Темникова в белой шубке.
Кровожадные кадры от Ренаты Литвиновой.
Январское утро Ольги Серябкиной.
Будни Татьяны Брухуновой.
Юлия Савичева решила поиграть в снежки.
Маша Горбань отдыхает на Бали.
Журналистка Лайра Джугелия показала свои первые дни 2021 года.
Вера Брежнева в новогодних огоньках.
Алена Апина решила покататься с горки.
Снежные радости Юлии Ковальчук.
Дима Билан и котик.
У Сони Таюрской солнышко.
Кристину Асмус трудно узнать с этой прической.
А на этом фото тем более!
Настя Ивлеева тоже показала себя утром 1 января.