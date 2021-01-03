Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от Covid-19

Будапешт планирует приобретать препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая. Пекин ранее одобрил для широкого использования вакцину, которую разработала China National Biotec Group (CNBG).

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг это сообщение. "К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину "Спутник V", является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы РФПИ.

Ранее Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, чтобы протестировать их. 9