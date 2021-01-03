В Лиепае и Екабпилсе во время комендантского часа не будет курсировать общественный транспорт

В Лиепае рейсы, отходящие с конечных пунктов, например, в 21:55, еще будут выполнены, а начиная с 22:00 - уже нет. Решение о работе общественного транспорта во время комендантского часа 8 и 9 января будет принято позже.

Тем временем в Екабпилсе сегодня вечером отменены рейсы 3-го автобуса от станции в 21:15 и из Зиланы в 21:35. Также сегодня вечером и в понедельник утром отменены десять рейсов 5-го автобуса.