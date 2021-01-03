За два дня в рижском аэропорту планируется принять более 600 пассажиров из Великобритании

В субботу, 2 января, когда пассажиропоток был возобновлен, в аэропорт "Рига" двумя рейсами из Великобритании прибыли 179 человек.

Сегодня планируется принять 455 пассажиров. Два рейса уже состоялись, но ожидаются еще три.

В свою очередь в субботу в Соединенное Королевство двумя рейсами вылетели 254 пассажира, а в воскресенье, 3 января, таких пассажиров будет еще 539. Сегодня уже завершены три рейса в Великобританию, но ожидаются еще два.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что лицо, вернувшееся из Великобритании, должно пройти в аэропорту тест на Covid-19. Расходы в этом случае покрывает государство.

Пассажиры должны соблюдать десять дней самоизоляции. 57