За два дня в рижском аэропорту планируется принять более 600 пассажиров из Великобритании

В субботу, 2 января, когда пассажиропоток был возобновлен, в аэропорт "Рига" двумя рейсами из Великобритании прибыли 179 человек.
Сегодня планируется принять 455 пассажиров. Два рейса уже состоялись, но ожидаются еще три.
В свою очередь в субботу в Соединенное Королевство двумя рейсами вылетели 254 пассажира, а в воскресенье, 3 января, таких пассажиров будет еще 539. Сегодня уже завершены три рейса в Великобританию, но ожидаются еще два.
Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что лицо, вернувшееся из Великобритании, должно пройти в аэропорту тест на Covid-19. Расходы в этом случае покрывает государство.
Пассажиры должны соблюдать десять дней самоизоляции.
Напомним, что 20 декабря правительство Латвии приняло решение закрыть пассажирское сообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса.