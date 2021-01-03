Вс, 3.01.2021
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  • За два дня в рижском аэропорту планируется принять более 600 пассажиров из Великобритании
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За два дня в рижском аэропорту планируется принять более 600 пассажиров из Великобритании

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

C возобновлением пассажирcских перевозок в/из Великобритании в аэропорту "Рига" в течение двух дней планируется принять 634 пассажира из этой страны, сообщила представитель аэропорта Лаура Кулакова.

В субботу, 2 января, когда пассажиропоток был возобновлен, в аэропорт "Рига" двумя рейсами из Великобритании прибыли 179 человек.

Сегодня планируется принять 455 пассажиров. Два рейса уже состоялись, но ожидаются еще три.

В свою очередь в субботу в Соединенное Королевство двумя рейсами вылетели 254 пассажира, а в воскресенье, 3 января, таких пассажиров будет еще 539. Сегодня уже завершены три рейса в Великобританию, но ожидаются еще два.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что лицо, вернувшееся из Великобритании, должно пройти в аэропорту тест на Covid-19. Расходы в этом случае покрывает государство.

Пассажиры должны соблюдать десять дней самоизоляции.

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Напомним, что 20 декабря правительство Латвии приняло решение закрыть пассажирское сообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса.  

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