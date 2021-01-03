Вс, 3.01.2021
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Эгил Левитс
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В России ждут три новые волны Covid-19 после праздников

Елка

ФОТО: Getty Images

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что городские власти ожидают три новые волны распространения коронавирусной инфекции после завершения новогодних праздников, "Медуза" со ссылкой на "Фонтанку".

"Ждем после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков", - цитирует "Фонтанка" Елина. Он также отметил, что из-за праздников в Петербурге на 30% меньше стали госпитализировать людей с коронавирусом, поскольку в эти дни люди предпочитают лечиться дома.

С конца ноября в Петербурге ежедневно регистрируют около 3700 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявили более 253 тысяч заболевших, из которых 7925 человек умерли, еще 153 тысячи выздоровели. Число активных случаев, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, превышает 92 тысячи.

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