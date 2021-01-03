В России ждут три новые волны Covid-19 после праздников

"Ждем после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков", - цитирует "Фонтанка" Елина. Он также отметил, что из-за праздников в Петербурге на 30% меньше стали госпитализировать людей с коронавирусом, поскольку в эти дни люди предпочитают лечиться дома.
С конца ноября в Петербурге ежедневно регистрируют около 3700 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявили более 253 тысяч заболевших, из которых 7925 человек умерли, еще 153 тысячи выздоровели. Число активных случаев, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, превышает 92 тысячи.