Коронавирус: в Норвегии запрещают алкоголь в ресторанах

Власти Норвегии ужесточают карантинные ограничения в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в воскресенье, 3 января, выступая по телевидению, премьер-министр страны Эрна Сульберг. По ее словам, норвежцы должны не допустить новой волны заболевания в стране.

С 4 января сроком на две недели вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, а также на различных мероприятиях.

Встречи дома ограничиваются числом в 5 человек. В магазинах и торговых центрах будет регулироваться число посетителей. Спортивные и развлекательные мероприятия в помещениях переносятся на более поздние сроки. Власти также рекомендуют гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, и в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.