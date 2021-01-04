Пн, 4.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 января 2021 года

Василиса Володина - опытный и популярный российский астролог. Ее прогнозы придают людям уверенность в себе и предупреждают о возможных проблемах. На этой неделе важно знать заранее о том, как поведут себя звезды, поскольку это будут непростые семь дней.

Новый 2021 год уже начался. Многие люди уже вновь приступили к работе, другие отдыхают, но всех нас объединяет одно - нам стоит оставаться спокойными и рассудительными. Звезды и планеты будут в постоянном разладе, поэтому неделя может выдаться очень сложной. Удача будет сопутствовать самым выносливым, стойким и сильным знакам Зодиака.

Овен

Неблагоприятное положение звезд, которое обозначится для Овнов со вторника, окажет наиболее сильное влияние на сферу любви. Людям данного знака стоит избавиться от одиночества. Всем, кто находится в отношениях, желательно больше времени уделять своей половинке.

На работу лучше выйти как можно позднее. Если выбора нет, то в первые рабочие дни 2021 года не стоит переутомляться.

Это может привести к апатии и грусти.

Телец

У Тельцов на этой неделе может быть много ненужных ссор и конфликтов.  На данном этапе лучше не впускать в свою жизнь новых людей. Нужно сфокусироваться на общении с родственниками, друзьями, второй половинкой.

Большой успех в работе ожидает тех, кто предоставлен сам себе - например, фрилансеров и бизнесменов.

Близнецы

Из-за соединения Меркурия и Плутона у Близнецов все может пойти наперекосяк уже во вторник.

Наиболее вероятным будет начало черной полосы в любовной сфере.

Проблемы в амурных делах означают, что можно уделить побольше внимания работе. Конец недели прекрасно подойдет для шопинга.

Можно заняться поисками новой работы или записаться на курсы повышения квалификации.

Рак

У Раков начинается далеко не самое простое время. Из-за диссонанса звезд и планет у людей этого знака будут быстро заканчиваться силы. Лучше не переутомляться. Самые благоприятные дни недели для Раков - 4 и 9 января, а наибольшая опасность и проблемы могут поджидать их 7 января. В этот день стоит как можно меньше общаться с токсичными и неприятными людьми.

Лев

Львам на этой неделе нужно почаще прислушиваться к собственной интуиции и избегать непрошеных советов окружающих.

Звезды и планеты помогут представителям этого знака преуспеть в финансах - их доходы вырастут, а долги начнут уменьшаться.

Начиная с 8 января Львов станут волновать вопросы, связанные с прошлым. Лучше не копаться в воспоминаниях и сфокусироваться на настоящем и текущих задачах.

Дева

Первое и самое главное, на что стоит обратить внимание Девам, по словам астролога, - это чувство вины, ведь оно крайне негативно влияет на энергетику. Звезды и планеты советуют им обходить стороной людей, которые предпочитают культивировать в них это чувство. Самое лучшее, что сейчас можно сделать - это абстрагироваться от чрезмерного общения и заняться личными делами, увлечениями и хобби. Девам на этой неделе может улыбнуться большая удача в финансовой сфере и в творчестве. Также повезет всем, кто собирается в дальние поездки.

Весы

Весам в начале недели астролог прогнозирует непростой период, когда все может пойти кувырком. Представителям этого знака не помешает немного уверенности в себе. Нельзя впадать в крайности, чрезмерно много отдыхая или уходя с головой в работу.

В денежных вопросах экономить стоит время, а не средства. Нежелательно отклоняться от привычного распорядка дня.

На этой неделе нужно доводить дела до конца и инвестировать время в решение насущных проблем.

Скорпион

У людей данного знака откроется третий глаз - их интуиция станет невероятно мощной, но это не значит, что нужно во всех вопросах прислушиваться только к внутреннему голосу. Разумнее всего будет делать это в трудных ситуациях, когда уже нет надежды на здравый смысл. Не лишним будет научиться разбираться в людях. Скорпионам необходимо помнить, что только они сами смогут сделать свою жизнь лучше. Надеяться на случайности сейчас нельзя.

Стрелец

Стрельцам стоит опасаться людей, которые провоцируют их на негативные мысли и эмоции и постараться снизить вероятность ссор и неприятных ситуаций. Особенно актуальным это будет в воскресенье и во вторник.

Звезды и планеты будут в очень неблагоприятном положении, что негативно отразится на удаче Стрельцов в новых делах.

В период с 4 по 10 января лучше не менять образ, не совершать крупных покупок и не отправляться в дальние поездки.

Козерог

Финансовая сфера для Козерогов станет самой важной и очень продуктивной. На этой неделе возможно появление новых идей. Активным Козерогам удастся решить множество важных задач. Звезды помогут этим людям в принятии важных решений. Большой успех ожидает тех, кто имеет дело с цифрами: бухгалтеров, кассиров, финансовых консультантов, работников банковской сферы.

Водолей

Ночные светила могут лишить Водолеев оптимизма и уверенности уже в начале недели.

В среду звезды станут более гармоничными, поэтому все самое важное, интересное и позитивное случится именно в это время.

Водолеев ждут приятные знакомства - в силу обстоятельств, скорее, виртуальные, - в результате которых у них появятся хорошие друзья. Конец недели лучше провести с семьей.

Рыбы

Начать неделю стоит с генеральной уборки дома и наведения порядка на рабочем месте. Это поможет Рыбам не упасть духом и остаться на волне удачи. Ночные светила будут помогать им и оберегать от проблем. В конце недели можно заняться преображением внешности, обновлением гардероба. Это поможет повысить самооценку и привлечь удачу в любви.

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