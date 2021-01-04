Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 января 2021 года

Новый 2021 год уже начался. Многие люди уже вновь приступили к работе, другие отдыхают, но всех нас объединяет одно - нам стоит оставаться спокойными и рассудительными. Звезды и планеты будут в постоянном разладе, поэтому неделя может выдаться очень сложной. Удача будет сопутствовать самым выносливым, стойким и сильным знакам Зодиака.
Овен
Неблагоприятное положение звезд, которое обозначится для Овнов со вторника, окажет наиболее сильное влияние на сферу любви. Людям данного знака стоит избавиться от одиночества. Всем, кто находится в отношениях, желательно больше времени уделять своей половинке.
На работу лучше выйти как можно позднее. Если выбора нет, то в первые рабочие дни 2021 года не стоит переутомляться.
Это может привести к апатии и грусти.
Телец
У Тельцов на этой неделе может быть много ненужных ссор и конфликтов. На данном этапе лучше не впускать в свою жизнь новых людей. Нужно сфокусироваться на общении с родственниками, друзьями, второй половинкой.
Большой успех в работе ожидает тех, кто предоставлен сам себе - например, фрилансеров и бизнесменов.
Близнецы
Из-за соединения Меркурия и Плутона у Близнецов все может пойти наперекосяк уже во вторник.
Наиболее вероятным будет начало черной полосы в любовной сфере.
Проблемы в амурных делах означают, что можно уделить побольше внимания работе. Конец недели прекрасно подойдет для шопинга.
Можно заняться поисками новой работы или записаться на курсы повышения квалификации.
Рак
У Раков начинается далеко не самое простое время. Из-за диссонанса звезд и планет у людей этого знака будут быстро заканчиваться силы. Лучше не переутомляться. Самые благоприятные дни недели для Раков - 4 и 9 января, а наибольшая опасность и проблемы могут поджидать их 7 января. В этот день стоит как можно меньше общаться с токсичными и неприятными людьми.
Лев
Львам на этой неделе нужно почаще прислушиваться к собственной интуиции и избегать непрошеных советов окружающих.
Звезды и планеты помогут представителям этого знака преуспеть в финансах - их доходы вырастут, а долги начнут уменьшаться.
Начиная с 8 января Львов станут волновать вопросы, связанные с прошлым. Лучше не копаться в воспоминаниях и сфокусироваться на настоящем и текущих задачах.
Дева
Первое и самое главное, на что стоит обратить внимание Девам, по словам астролога, - это чувство вины, ведь оно крайне негативно влияет на энергетику. Звезды и планеты советуют им обходить стороной людей, которые предпочитают культивировать в них это чувство. Самое лучшее, что сейчас можно сделать - это абстрагироваться от чрезмерного общения и заняться личными делами, увлечениями и хобби. Девам на этой неделе может улыбнуться большая удача в финансовой сфере и в творчестве. Также повезет всем, кто собирается в дальние поездки.
Весы
Весам в начале недели астролог прогнозирует непростой период, когда все может пойти кувырком. Представителям этого знака не помешает немного уверенности в себе. Нельзя впадать в крайности, чрезмерно много отдыхая или уходя с головой в работу.