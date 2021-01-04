Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 января 2021 года

Новый 2021 год уже начался. Многие люди уже вновь приступили к работе, другие отдыхают, но всех нас объединяет одно - нам стоит оставаться спокойными и рассудительными. Звезды и планеты будут в постоянном разладе, поэтому неделя может выдаться очень сложной. Удача будет сопутствовать самым выносливым, стойким и сильным знакам Зодиака.

Овен

Неблагоприятное положение звезд, которое обозначится для Овнов со вторника, окажет наиболее сильное влияние на сферу любви. Людям данного знака стоит избавиться от одиночества. Всем, кто находится в отношениях, желательно больше времени уделять своей половинке.

На работу лучше выйти как можно позднее. Если выбора нет, то в первые рабочие дни 2021 года не стоит переутомляться.

Это может привести к апатии и грусти.

Телец

У Тельцов на этой неделе может быть много ненужных ссор и конфликтов. На данном этапе лучше не впускать в свою жизнь новых людей. Нужно сфокусироваться на общении с родственниками, друзьями, второй половинкой.

Большой успех в работе ожидает тех, кто предоставлен сам себе - например, фрилансеров и бизнесменов.

Близнецы

Из-за соединения Меркурия и Плутона у Близнецов все может пойти наперекосяк уже во вторник.

Наиболее вероятным будет начало черной полосы в любовной сфере.

Проблемы в амурных делах означают, что можно уделить побольше внимания работе. Конец недели прекрасно подойдет для шопинга.

Можно заняться поисками новой работы или записаться на курсы повышения квалификации.

Рак

У Раков начинается далеко не самое простое время. Из-за диссонанса звезд и планет у людей этого знака будут быстро заканчиваться силы. Лучше не переутомляться. Самые благоприятные дни недели для Раков - 4 и 9 января, а наибольшая опасность и проблемы могут поджидать их 7 января. В этот день стоит как можно меньше общаться с токсичными и неприятными людьми.

Лев

Львам на этой неделе нужно почаще прислушиваться к собственной интуиции и избегать непрошеных советов окружающих.

Звезды и планеты помогут представителям этого знака преуспеть в финансах - их доходы вырастут, а долги начнут уменьшаться.

Начиная с 8 января Львов станут волновать вопросы, связанные с прошлым. Лучше не копаться в воспоминаниях и сфокусироваться на настоящем и текущих задачах.

Дева

Первое и самое главное, на что стоит обратить внимание Девам, по словам астролога, - это чувство вины, ведь оно крайне негативно влияет на энергетику. Звезды и планеты советуют им обходить стороной людей, которые предпочитают культивировать в них это чувство. Самое лучшее, что сейчас можно сделать - это абстрагироваться от чрезмерного общения и заняться личными делами, увлечениями и хобби. Девам на этой неделе может улыбнуться большая удача в финансовой сфере и в творчестве. Также повезет всем, кто собирается в дальние поездки.

Весы