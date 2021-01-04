Завершился первый период ограничений в виде комендантского часа. Каковы его итоги?

На прошлой неделе Кабинет министров принял решение о введении комендантского часа с 30 декабря по 4 января. В эти дни все жители Латвии в период с 22:00 до 5:00 должны были находиться по месту жительства, выходить из дома можно было только в исключительных случаях.

Такой же порядок будет действовать и в конце этой недели - 8 и 9 января. 1

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что комендантский час не распространяется на предстоящее православное Рождество, 6 и 7 января, поскольку этот праздник приходится на рабочие дни. Решено применять комендантский час только по выходным, поскольку именно в выходные более высоки риски скопления людей.

Как сообщили в Государственной канцелярии, во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения. 1

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.

Соблюдение комендантского часа контролирует Государственная полиция.

С 30 декабря по 3 января по факту нарушения комендантского часа Госполиция начала 2957 административных процессов, при этом 1136 протоколов об административных нарушениях были оформлены в новогоднюю ночь. Также Госполиция сообщила примерно о 900 дополнительных административных процессах, которые еще будут открыты.

Штрафы, в том числе максимальные штрафы в размере 2000 евро, выписывались людям, которые намеренно и грубо нарушали ограничения, в свою очередь еще 7468 человек получили устные предупреждения.

В ряде случаев нарушители вели себя агрессивно и пытались оказать физическое воздействие на полицейских.