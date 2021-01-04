Число госпитализированных с Covid-19 превысило 1200 человек

У 1141 пациента заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 72 человек - в тяжелой.

За прошедшие сутки из больниц было выписано 52 пациента с Covid-19, всего с начала пандемии - 3660.

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 621 новый случай Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

О 12 умерших известно, что один из них входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, четверо - от 65 до 70, трое - от 70 до 80, трое от 80 до 90 и один от 90 до 95.

За прошедшие сутки было проведено 5550 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 11,2%.

Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заразились 43 118 человек, скончались 692 инфицированных.