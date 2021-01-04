За сутки подтвержден 621 новый случай Covid-19, скончались 12 человек

О 12 умерших известно, что один из них входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, четверо - от 65 до 70, трое - от 70 до 80, трое от 80 до 90 и один от 90 до 95.

За прошедшие сутки было проведено 5550 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 11,2%.

Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заразились 43 118 человек, скончались 692 инфицированных.

Согласно подсчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 11 783 человек, кумулятивная 14-дневная заболеваемость в Латвии составляет 613,7 случая на 100 тыс. жителей.

За минувшие сутки в стационары доставлены 112 больных Covid-19, 52 пациента выписано.

Таким образом, в больницах Латвии лечение сейчас проходят 1213 пациентов с Covid-19. Из них 1141 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 72 - в тяжелом.