Дзюба обошёл Ибрагимовича и Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список лучших бомбардиров европейских лиг по итогам 2020 года, сообщает Transfermarkt.
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список лучших бомбардиров европейских лиг по итогам 2020 года, сообщает Transfermarkt.
Российский футболист занял 14 место в списке бомбардиров, забив 23 мяча в 39 матчах. Лидером рейтинга стал поляк Роберт Левандовски (немецкая "Бавария", 44 матча, 47 голов), вторая строчка у португальца Криштиану Роналду (итальянский "Ювентус", 45 матчей, 44 гола), третья - у бельгийца Ромелу Лукаку (итальянский "Интер", 52 матча, 40 голов).
Отметим, что Дзюбе удалось обогнать Златана Ибрагимовича (итальянский "Милан") и Неймара (французский "Пари Сен-Жермен"). На счету у обоих - по 22 гола.
В настоящий момент Артём Дзюба возглавляет список бомбардиров чемпионата России сезона-2020/21, записав на свой счёт 11 голов.