Пн, 4.01.2021
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Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Итальянские СМИ высоко оценили новогодний выпуск "Вечернего Урганта"

ФОТО: скриншот видео с YouTube

30 декабря в эфире Первого канала вышел новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" - "Ciao, 2020!". 

"Ciao, 2020!" - это пародия на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов, некогда популярные среди российских и советских зрителей. За пять дней видео набрало 4,3 миллиона просмотров на YouTube и попало в российские и итальянские тренды.

"Из-за того, каким был 2020 год, совместно со всеми участниками передачи всей съемочной группой было принято решение не снимать новогодний выпуск. Нет желания, нет настроения и нет сил. Наверное, стоит на секунду забыть о том, что мы разделены, и вспомнить, что мы одна большая планета", - цитирует Ивана Урганта Esquire.

В передаче приняли участие Niletto, Клава Кока, Cream Soda, Иван Дорн, Zivert и другие исполнители.

Команда "Вечернего Урганта" перевела реплики участников и хиты 2020 года на итальянский язык, а все звезды, принимавшие участие в съемках, получили "итальянские" имена. К примеру, Иван Ургант стал Giovanni Urganti, комик Гарик Харламов - Enrico Carlacci, певица Ольга Бузова - Ornella Buzzi, а музыкант Иван Дорн - Giovanni Dorni.

"Шоу представляет собой пародию на наши классические новогодние передачи 80-х - с песнями, гостями и тостами. Видимо, в России на подобных шоу часто исполняют песни таких итальянских исполнителей, как Аль Бано и Ромина Пауэр или Пупо", -  пишет издание "Il Tempo" слова писателя Маттео Бьянки.

Бьянки назвал шоу "великолепным". 

Итальянское издание Rolling Stone назвало шоу "сатирой на Италию", которую показали через любовь россиян к итальянской культуре.

Эта новогодняя пародия стала вирусной во всех соцсетях Италии. Об этом пишет La Repubblica. А газета Libero Quotidiano даже назвала концерт команды "Вечернего Урганта" "единственным настоящим итальянским празднованием Нового года на телевидении".

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