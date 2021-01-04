Итальянские СМИ высоко оценили новогодний выпуск "Вечернего Урганта"

"Ciao, 2020!" - это пародия на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов, некогда популярные среди российских и советских зрителей. За пять дней видео набрало 4,3 миллиона просмотров на YouTube и попало в российские и итальянские тренды.

"Из-за того, каким был 2020 год, совместно со всеми участниками передачи всей съемочной группой было принято решение не снимать новогодний выпуск. Нет желания, нет настроения и нет сил. Наверное, стоит на секунду забыть о том, что мы разделены, и вспомнить, что мы одна большая планета", - цитирует Ивана Урганта Esquire.

В передаче приняли участие Niletto, Клава Кока, Cream Soda, Иван Дорн, Zivert и другие исполнители.

Команда "Вечернего Урганта" перевела реплики участников и хиты 2020 года на итальянский язык, а все звезды, принимавшие участие в съемках, получили "итальянские" имена. К примеру, Иван Ургант стал Giovanni Urganti, комик Гарик Харламов - Enrico Carlacci, певица Ольга Бузова - Ornella Buzzi, а музыкант Иван Дорн - Giovanni Dorni.

"Шоу представляет собой пародию на наши классические новогодние передачи 80-х - с песнями, гостями и тостами. Видимо, в России на подобных шоу часто исполняют песни таких итальянских исполнителей, как Аль Бано и Ромина Пауэр или Пупо", - пишет издание "Il Tempo" слова писателя Маттео Бьянки.

Бьянки назвал шоу "великолепным".

Итальянское издание Rolling Stone назвало шоу "сатирой на Италию", которую показали через любовь россиян к итальянской культуре.