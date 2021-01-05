Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ по хоккею-2021
В полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная Канады обыграла команду России с разгромным счётом 5:0. Матч проходил в Эдмонтоне.
В полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная Канады обыграла команду России с разгромным счётом 5:0. Матч проходил в Эдмонтоне.
Канадцы открыли счёт в матче уже на первой минуте, когда отличился Алекс Ньюхук. До перерыва шайба ещё дважды побывала в воротах российской команды - голы на счету Коннора Макмайкла и Коула Перфетти.
Четвёртую шайбу в ворота россиян в начале второго периода забросил Брейден Шнайдер, а в заключительном периоде Дилан Козенс поставил точку в этом матче.
В решающем матче молодёжного чемпионата мира Канада встретится с США, которые в полуфинале обыграли Финляндию со счётом 4:3. Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали.
Отметим, что сборная Канады будет играть в главном матче турнира во второй раз подряд и в четвёртый раз за последние пять лет.
Напомним, проходящий в канадском Эдмонтоне молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Хозяева - действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.