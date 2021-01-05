Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ по хоккею-2021

Канадцы открыли счёт в матче уже на первой минуте, когда отличился Алекс Ньюхук. До перерыва шайба ещё дважды побывала в воротах российской команды - голы на счету Коннора Макмайкла и Коула Перфетти.

Четвёртую шайбу в ворота россиян в начале второго периода забросил Брейден Шнайдер, а в заключительном периоде Дилан Козенс поставил точку в этом матче.

В решающем матче молодёжного чемпионата мира Канада встретится с США, которые в полуфинале обыграли Финляндию со счётом 4:3. Заключительный матч МЧМ-2021 состоится 6 января. В первом матче игрового дня сборные России и Финляндии сыграют за бронзовые медали.

Отметим, что сборная Канады будет играть в главном матче турнира во второй раз подряд и в четвёртый раз за последние пять лет.