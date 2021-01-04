Пн, 4.01.2021
Я уверен, что ситуация в новом году будет намного лучше уже весной или примерно в середине года! Потому что есть вакцина. Она - единственное решение. Уга Думпис
Уга Думпис
1 мин для прочтения

Видео ⟩ Ольга Бузова и Сергей Шнуров выпустили совместную песню и клип

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Ольга Бузова и Сергей Шнуров выпустили в новогоднюю ночь клип на песню "Колбаса". 

Это фрагмент из новогоднего фильма "Чумовой Новый год". В клипе Бузова представлена в образе ведьмы с лишним весом, а также есть намек на сериал "Игра престолов" и героиню Лины Хиди. 

"Это все мы в январские праздники", - написала Бузова в Instagram.

Клип собрал уже свыше миллиона просмотров. 

А как вам? 

Видео: Шнур и Ольга Бузова - "Колбаса"

Последние новости

НАВЕРХ
Back