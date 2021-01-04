Видео ⟩ Ольга Бузова и Сергей Шнуров выпустили совместную песню и клип
Ольга Бузова и Сергей Шнуров выпустили в новогоднюю ночь клип на песню "Колбаса".
Ольга Бузова и Сергей Шнуров выпустили в новогоднюю ночь клип на песню "Колбаса".
Это фрагмент из новогоднего фильма "Чумовой Новый год". В клипе Бузова представлена в образе ведьмы с лишним весом, а также есть намек на сериал "Игра престолов" и героиню Лины Хиди.
"Это все мы в январские праздники", - написала Бузова в Instagram.
Клип собрал уже свыше миллиона просмотров.
А как вам?
Видео: Шнур и Ольга Бузова - "Колбаса"