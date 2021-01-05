Отдых на пляже и цветные купальники: теннисистки готовятся к новому сезону

Элина Свитолина (Украина)
Украинка завершила год на пятом месте в рейтинге WTA, повторив своё лучшее достижение на "Ролан Гаррос" (1/4 финала). Пока что Элине так и не удалось добраться до финалов "Большого шлема".
Виктория Азаренко (Беларусь)
Теннисистка завершила год в статусе 13-й ракетки мира и с нетерпением ждёт Australian Open, который пройдёт в феврале.
Каролина Плишкова (Чехия)
Удивительно, но шестая ракетка мира Каролина Плишкова ещё ни разу не побеждала на турнирах "Большого шлема". Может в 2021 году у неё всё получится?
Анастасия Потапова (Россия)
Россиянку в своё время называли второй Марией Шараповой, но пока Анастасия не оправдывает возложенных на неё надежд. Теннисистка завершила год на 101-м месте в мировом рейтинге.
Гарбинье Мугуруса (Испания)
Как и многие другие топ-теннисистки, испанка начнёт новый сезон в Абу-Даби.
Бьянка Андрееску (Канада)
В 2019 году Андрееску победила на US Open, но затем из-за травмы пропустила весь сезон-2020. Есть и хорошие новости - Бьянка готова вернуться на корт.
Цветана Пиронкова (Болгария)
2020-й год стал для Цветаны возвращением после декретного отпуска. Надо сказать, возвращение получилось успешным - болгарка дошла до четвертьфинала US Open.
Кристина Младенович (Франция)
Француженка завершила год на 50-й позиции, но в последние годы она является лучшей теннисисткой в парном разряде. На её счету пять побед на турнирах "Большого шлема".
Арина Соболенко (Беларусь)
Соболенко отлично завершила прошлый сезон и впервые в карьере завершила год в топ-10.
Пока Марта занимает 99-е место в рейтинге WTA, но 18-летняя украинка очень быстро прогрессирует.
114-я ракетка мира Анна Калинская в прошлом году переболела коронавирусом и теперь пытается набрать форму.
Вероника Кудерметова (Россия)
В прошлом году россиянка дошла до полуфинала парного US Open. В 2021 году Вероника не собирается сбавлять обороты.
Любимица многих поклонников тенниса Эжени Бушар всё пытается перезапустить свою карьеру. В 2021 году она попытается это сделать со 141-й строчки мирового рейтинга.