Отдых на пляже и цветные купальники: теннисистки готовятся к новому сезону

Элина Свитолина (Украина)

Украинка завершила год на пятом месте в рейтинге WTA, повторив своё лучшее достижение на "Ролан Гаррос" (1/4 финала). Пока что Элине так и не удалось добраться до финалов "Большого шлема".

Виктория Азаренко (Беларусь)

Теннисистка завершила год в статусе 13-й ракетки мира и с нетерпением ждёт Australian Open, который пройдёт в феврале.

Каролина Плишкова (Чехия)

Удивительно, но шестая ракетка мира Каролина Плишкова ещё ни разу не побеждала на турнирах "Большого шлема". Может в 2021 году у неё всё получится?

Анастасия Потапова (Россия)

Россиянку в своё время называли второй Марией Шараповой, но пока Анастасия не оправдывает возложенных на неё надежд. Теннисистка завершила год на 101-м месте в мировом рейтинге.

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Как и многие другие топ-теннисистки, испанка начнёт новый сезон в Абу-Даби.

Бьянка Андрееску (Канада)

В 2019 году Андрееску победила на US Open, но затем из-за травмы пропустила весь сезон-2020. Есть и хорошие новости - Бьянка готова вернуться на корт.

Цветана Пиронкова (Болгария)

2020-й год стал для Цветаны возвращением после декретного отпуска. Надо сказать, возвращение получилось успешным - болгарка дошла до четвертьфинала US Open.

Кристина Младенович (Франция)

Француженка завершила год на 50-й позиции, но в последние годы она является лучшей теннисисткой в парном разряде. На её счету пять побед на турнирах "Большого шлема".

Арина Соболенко (Беларусь)

Соболенко отлично завершила прошлый сезон и впервые в карьере завершила год в топ-10.

Марта Костюк (Украина)

Пока Марта занимает 99-е место в рейтинге WTA, но 18-летняя украинка очень быстро прогрессирует.

Анна Калинская (Россия)

114-я ракетка мира Анна Калинская в прошлом году переболела коронавирусом и теперь пытается набрать форму.

Вероника Кудерметова (Россия)

В прошлом году россиянка дошла до полуфинала парного US Open. В 2021 году Вероника не собирается сбавлять обороты.

Эжени Бушар (Канада)