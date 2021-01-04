Пн, 4.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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В Эстонии Covid-19 подтвержден еще у 390 человек, в Литве - у 1361, 25 человек скончались

Мужчина и женщина в масках в Вильнюсе 15 декабря

ФОТО: Anadolu Agency via Getty Images

В Литве за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией подтверждено еще у 1361 человека, 25 человек скончались. В Эстонии - 390 новых случаев.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1361 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 25 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 147 997 случаев заражения коронавирусом, 77 832 человека выздоровели, 67 648 - продолжают болеть.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1950 человек. Департамент статистки отмечает, что в данный момент статистка смертности пересматривается, а представленные цифры основываются на свидетельствах о смерти.

Количество смертей от прочих причин среди зараженных лиц пока не называется.

За минувшие сутки было взято 4950 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,657 млн.

Эстония

В Эстонии за воскресенье было проанализировано 3394 теста на коронавирус, положительный результат дали 390 из них, что составило 11,5% от общего числа тестов, сообщает LETA/BNS.

По состоянию на утро 4 января в больницах находятся 423 пациента с Covid-19 (на 22 больше, чем днем ранее), на искусственной вентиляции легких - 29.

От коронавируса вакцинировали 2535 человек.

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