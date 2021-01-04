Пн, 4.01.2021
Я уверен, что ситуация в новом году будет намного лучше уже весной или примерно в середине года! Потому что есть вакцина. Она - единственное решение. Уга Думпис
Уга Думпис
2 мин для прочтения

Умер 41-летний фронтмен и гитарист группы Children of Bodom Алекси Лайхо

В возрасте 41 года скончался финский гитарист, вокалист, наиболее известный, как фронтмен группы Children Of Bodom Алекси Лайхо (Alexi Laiho). Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на лейбл Napalm.

Известно, что Лайхо скончался у себя дома в Хельсинки на прошлой неделе из-за "длительных проблем со здоровьем".

Именно Алекси Лайхо эксперты называли одним из величайших и самых быстрых гитаристов всех времен. Его имя входило в топ-100 самых быстрых гитаристов по версии журнала Guitar World.

В 2020 году Лайхо создал группы Bodom After Midnight. Его товарищи сделали заявление: "С тяжелым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы".

В 2017 году он женился на Келли Врайт. 

"Алекси был самым любящим и великолепным мужем и отцом. Наши сердца навсегда разбиты", - сказала она.

Алекси Лайхо начал свой музыкальный путь в возрасте пяти лет. Он занимался фортепиано и скрипкой. Позже он начал заниматься гитарой и стал брать уроки игры в Финской Консерватории PoP & Jazz, там же он продолжил учиться игре на фортепиано. После выхода "Something Wild" из-за нервного срыва принял около тридцати транквилизаторов, в связи с чем потерял сознание и попал в больницу. После этого он прервал лечение и еще больше времени посвятил гитаре.

В 2007 году он повредил себе плечо в боулинг-клубе. А в 2009 году Алекси получил травму, упав со спальной полки в гастрольном автобусе, получив переломы ключицы и пальцев ног. Но он не обратился за медицинской помощью, а дал около 10 концертов. После этого он признался журналу Guitar World, что не может играть, как раньше. Лайхо научился играть заново. Каждый раз на сцене он превозмогал дикие боли и принимал болеутоляющие средства. Но это не помешало войти в топ самых быстрых гитаристов в мире. 

Финская англоязычная группа Children Of Bodom была основана в 1993 году гитаристом и вокалистом Алекси Лайхо и барабанщиком Яской Раатикайненом. Преимущественно они исполняли музыку в стиле мелодик-дэт-метал с элементами различных других направлений метала.

Последние новости

НАВЕРХ
Back