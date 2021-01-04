Умер 41-летний фронтмен и гитарист группы Children of Bodom Алекси Лайхо

Известно, что Лайхо скончался у себя дома в Хельсинки на прошлой неделе из-за "длительных проблем со здоровьем".

Именно Алекси Лайхо эксперты называли одним из величайших и самых быстрых гитаристов всех времен. Его имя входило в топ-100 самых быстрых гитаристов по версии журнала Guitar World.

В 2020 году Лайхо создал группы Bodom After Midnight. Его товарищи сделали заявление: "С тяжелым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы".

В 2017 году он женился на Келли Врайт.

"Алекси был самым любящим и великолепным мужем и отцом. Наши сердца навсегда разбиты", - сказала она.

Алекси Лайхо начал свой музыкальный путь в возрасте пяти лет. Он занимался фортепиано и скрипкой. Позже он начал заниматься гитарой и стал брать уроки игры в Финской Консерватории PoP & Jazz, там же он продолжил учиться игре на фортепиано. После выхода "Something Wild" из-за нервного срыва принял около тридцати транквилизаторов, в связи с чем потерял сознание и попал в больницу. После этого он прервал лечение и еще больше времени посвятил гитаре.

В 2007 году он повредил себе плечо в боулинг-клубе. А в 2009 году Алекси получил травму, упав со спальной полки в гастрольном автобусе, получив переломы ключицы и пальцев ног. Но он не обратился за медицинской помощью, а дал около 10 концертов. После этого он признался журналу Guitar World, что не может играть, как раньше. Лайхо научился играть заново. Каждый раз на сцене он превозмогал дикие боли и принимал болеутоляющие средства. Но это не помешало войти в топ самых быстрых гитаристов в мире.