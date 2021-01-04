Пн, 4.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Премьер завтра ждет от Минздрава четкий план вакцинации против Covid-19

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Завтра премьер-министр Кришьянис Кариньш ожидает от Министерства здравоохранения четкий план вакцинации против Covid-19.

Кариньш заявил в Twitter, что и правительству, и всему обществу необходим четкий и понятный план вакцинации. Сейчас это приоритетная задача для страны, сказал премьер.

Кариньш отметил, что вакцина против Covid-19 дает возможность вернуться к нормальному ритму жизни. В Европейском союзе уже зарегистрирована первая вакцина, и началась вакцинация населения. Ожидается, что в ближайшее время будут зарегистрированы и другие вакцины,  их доступность увеличится, поэтому от Министерства здравоохранения уже сейчас требуется четкий и точный план.

Премьер-министр повторно поручил министру здравоохранения Илзе Винькеле до вторника, 5 января, подать правительству подробный план вакцинации, который должен включать информацию о том, как и в какие сроки будет происходить закупка вакцин и их поставка в Латвию, доставка в кабинеты вакцинации, хранение, сам процесс вакцинации, информирование приоритетных групп населения о вакцинации, учет получивших вакцину жителей и контроль за их состоянием здоровья. В плане должны быть указаны ответственные за процесс вакцинации учреждения и лица.

Ранее правительство заслушало информацию о планируемом ходе вакцинации в формате презентации.

Как сообщалось, сегодня Латвия получила вторую партию разработанных Pfizer и BioNTech вакцин от Covid-19 - 13 650 доз вакцины Comirnaty.

В минувший понедельник в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19.

В целом Pfizer и BioNTech планируют поставить весь объем заказанных Латвией вакцин в первом квартале 2021 года, сообщили ранее в Государственном агентстве лекарств.

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