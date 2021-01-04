Пн, 4.01.2021
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Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Российские биатлонисты разбежались из-за приезда допинг-офицеров

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

После прибытия офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на всероссийские соревнования "Ижевская винтовка" с турнира снялись 33 биатлониста. Об этом сообщает "Весь спорт".

Сообщается, что контроля избежали и с турнира снялись 33 спортсмена, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. По факту массовых снятий с турнира РУСАДА начало расследование.

"Факт массового снятия был зафиксирован и передан в отдел расследований для проверки. Далее запускается ряд стандартных процедур, в частности, рассматривается необходимость целевого тестирования и других мер. Подробности проведения расследования в соответствии со стандартом не раскрываются, поскольку это может помешать его ходу и достоверности", - сообщила РИА "Новости" директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в комментарии ТАСС заявил, что инцидент не останется без внимания организации, а снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб.

Напомним, что в настоящий момент членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) приостановлено из-за череды допинговых скандалов

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