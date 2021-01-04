Российские биатлонисты разбежались из-за приезда допинг-офицеров

Сообщается, что контроля избежали и с турнира снялись 33 спортсмена, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. По факту массовых снятий с турнира РУСАДА начало расследование.

"Факт массового снятия был зафиксирован и передан в отдел расследований для проверки. Далее запускается ряд стандартных процедур, в частности, рассматривается необходимость целевого тестирования и других мер. Подробности проведения расследования в соответствии со стандартом не раскрываются, поскольку это может помешать его ходу и достоверности", - сообщила РИА "Новости" директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в комментарии ТАСС заявил, что инцидент не останется без внимания организации, а снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб.