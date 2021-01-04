"Новое Единство" допускает расширение времени действия комендантского часа

Сегодня, 4 января, на совместном заседании руководителей партий и депутатов Сейма премьер-министр Кришьянис Кариньш рассказал об актуальной ситуации с распространением Covid-19 в Латвии и плане правительства по ограничению его распространения.

Премьер также заслушал мнения о введенных правительством ограничениях, в том числе о комендантском часе. Это нововведение на заседании было признано очень эффективным и заслуживающим поддержки.

Как сообщалось, сегодня в 5:00 завершился первый период введенных правительством ограничений в виде комендантского часа.

На прошлой неделе Кабинет министров принял решение о введении комендантского часа с 30 декабря по 4 января. В эти дни все жители Латвии в период с 22:00 до 5:00 должны были находиться по месту жительства, выходить из дома можно было только в исключительных случаях. Такой же порядок будет действовать и в конце этой недели - 8 и 9 января.

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что комендантский час не распространяется на предстоящее православное Рождество, 6 и 7 января, поскольку этот праздник приходится на рабочие дни. Решено применять комендантский час только по выходным, поскольку именно в выходные более высоки риски скопления людей.

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.