На прошлой неделе от Covid-19 в Латвии были вакцинированы 2243 человека

Как сообщалось, 28 декабря в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19. В первой партии Латвия получила 9750 вакцин Pfizer и BioNTech, которые позволят привить 4875 работников здравоохранения.