Пн, 4.01.2021
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На прошлой неделе от Covid-19 в Латвии были вакцинированы 2243 человека

ФОТО: LETA/Ivars Soikāns

На минувшей неделе прививки от Covid-19 производства фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech в Латвии получили 2243 человека, сообщили агентству LETA в Минздраве.

Как сообщалось, 28 декабря в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19. В первой партии Латвия получила 9750 вакцин Pfizer и BioNTech, которые позволят привить 4875 работников здравоохранения.

Сегодня получена вторая партия вакцин Comirnaty - 13 650 доз.

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В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины Comirnaty, что позволит привить 48 750 человек.

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