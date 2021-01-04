Каждый рабочий день будут обобщаться данные о количестве вакцинированных от Covid-19

Данные о вакцинации будут регистрироваться в системе электронного здравоохранения.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19. В первой партии Латвия получила 9750 вакцин Pfizer и BioNTech, которые позволят привить 4875 работников здравоохранения. На минувшей неделе прививки от Covid-19 получили 2243 человека.

На этой неделе вакцинация в университетских и крупных региональных больницах продолжается, а также начата вакцинация работников небольших больниц - 2-й Рижской больницы и больницы в Бауске.

Как сообщили в Государственном агентстве лекарств, в настоящее время прививки получили примерно 10% медработников больниц, а в течение ближайших двух недель прививки буду сделаны и остальным медикам, занимающимся лечением больных Covid-19.

7 января будут открыты еще два прививочных кабинета, а с 11 января вакцинация будет проводиться во всех больницах с первого по пятый уровень и в специализированных лечебных учреждениях, например, психоневрологических больницах.

Как сообщалось, сегодня получена вторая партия вакцин Comirnaty - 13 650 доз.