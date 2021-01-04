Рукс: Ежедневно контролировать комендантский час практически невозможно

За последние пять дней в условиях комендантского часа было проверено 24 975 человек. Из-за несоблюдения ограничений комендантского часа полиция возбудила 3421 дело об административном правонарушении, а также выявлено еще 1041 нарушение, по которым будет возбуждено административное дело.

Оглядываясь на выходные, когда действовал комендантский час, полиция может сделать вывод, что довольно большая часть общества не соблюдает требования, установленные правительством, - признал Рукс.

Несмотря на то, что часть общества не соблюдала ограничения, Рукс выразил удовлетворение тем, что полиции удалось мобилизовать свои силы для их контроля.

Такие крупные силы не были мобилизованы полицией в сотрудничестве с муниципальной полицией, вооруженными силами и Государственной пограничной охраной в течение последних 30 лет.

К примеру, в последний день 2020 года в стране было задействовано около 700 единиц транспорта. Многие полицейские работали сверхурочно и были вызваны из отпуска.

"Я думаю, что мы выполнили свою работу хорошо.

Главное, чтобы не было особо серьезных последствий, хотя недовольства от людей было много, это усугублялось алкогольным опьянением",

- отметил Рукс , добавив, что полиция не испытывает удовольствие от наказания людей.

Целью полиции было следить за тем, чтобы люди соблюдали ограничения и не собирались, что, по словам Рукса, не так уж и сложно.

Полиция также планирует мобилизовать силы в эти выходные, но практически невозможно контролировать комендантский час на ежедневной основе.

"Будем готовы и будем работать. Конечно, в таком интенсивном режиме полиция не в состоянии действовать ежедневно.

Если бы надо было контролировать ограничения на ежедневной основе, это было бы очень сложно и практически невозможно, поскольку полиция также должна выполнять свои повседневные обязанности.