Пн, 4.01.2021
Мы стойкая, упрямая и смелая нация. Это заложено в нас историей и нашими предками. Кризис отказал нам во многом, но он также открыл новые возможности. У нас есть талант, трудоспособность и преимущества, данные природой Латвии Эгил Левитс
Эгил Левитс
1 мин для прочтения

Вакцина от Covid-19 компании Moderna будет доступна в Латвии с 11 января

Moderna

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вакцина от Covid-19 фармацевтической компании Moderna будет доступна в Латвии с 11 января, сообщила после заседания партнеров по коалиции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Европейское агентство лекарственных средств планирует принять решение по заявке на использование вакцины "Moderna" сегодня, 4 января.

"На этой неделе ожидаются очень хорошие новости из Европейского агентства лекарственных средств, возможно, даже сегодня вечером будет зарегистрирована вакцина "Moderna", которая в Латвии будет доступна с 11 января", - сказала министр.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против "Covid-19" вакциной "Comirnaty" производства "Pfizer" и "BioNTech". На минувшей неделе прививки получили 2243 человека.

Сегодня получена вторая партия вакцин "Comirnaty" - 13 650 доз.

В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины "Comirnaty", что позволит привить 48 750 человек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back