Винькеле: в Латвии нужно вакцинировать от коронавируса 50 000 человек в неделю

В удаленной встрече принимала участие также руководитель государственного совета по иммунизации Даце Завадска, сообщила представитель президентской канцелярии Юстине Дейчмане.

Министр отметила, что при обычных обстоятельствах в стране за полтора месяца можно вакцинировать 200 000 человек,

а в условиях пандемии план состоит в том, чтобы вакцинировать 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин. 51

"Конкретные даты поставок вакцин различных производителей в настоящее время известны только частично, но в ближайшее время станут яснее", - сказала Винькеле.

Она сообщила, что к вакцинации планируется привлечь не только больницы, но и частный сектор и семейных врачей. Завтра подробный план вакцинации будет рассматриваться в правительстве.

Президент со своей стороны подчеркнул, что вакцинация должна проводиться быстро и эффективно.