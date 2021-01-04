Левитс: Важно за короткий срок провести добровольную вакцинацию большей части населения

Юстине Дейчмане, представитель канцелярии президента, сообщила, что сегодня президент дистанционно встретился с Шиловым и Раценисом, чтобы услышать оценку двух молодых врачей о борьбе с Covid-19 в Рижской Восточной клинической университетской больнице и клинической университетской больнице им. П. Страдиня, а также услышать предложения по плану вакцинации и привлечению медицинского персонала в больницы.
Президент также выразил интерес к мнению врачей по различным аспектам программы вакцинации, заявив, что "вакцинация против Covid-19 защитит окружающих и нас самих, и нам необходимо реализовать программу вакцинации как можно быстрее и эффективнее", - сказал он.
Однако Шилов и Раценис выразили убеждение, что должны быть еще более строгие эпидемиологические ограничения на несколько недель, которые позволили бы остановить распространение вируса более целенаправленно. Они также подчеркнули необходимость предоставлять больше информации в русскоязычном информационном пространстве в Латвии, куда информация часто не попадает прямо, а вместо этого создает питательную среду для дезинформации.
Во время встречи оба врача подтвердили, что персонал больницы получает доплаты за работу с пациентами с Covid-19, но также стимулом было бы получить дополнительный отпуск, медицинскую страховку или другие инструменты поддержки, позволяющие медицинскому персоналу восстановиться.
Молодые врачи также отметили, что даже после преодоления кризиса путем контроля над вирусом необходимо учитывать загруженность в оказания плановой медицинской помощи, учитывая, что многие службы в настоящее время закрыты из-за борьбы с вирусом.