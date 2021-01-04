Левитс: Важно за короткий срок провести добровольную вакцинацию большей части населения

Юстине Дейчмане, представитель канцелярии президента, сообщила, что сегодня президент дистанционно встретился с Шиловым и Раценисом, чтобы услышать оценку двух молодых врачей о борьбе с Covid-19 в Рижской Восточной клинической университетской больнице и клинической университетской больнице им. П. Страдиня, а также услышать предложения по плану вакцинации и привлечению медицинского персонала в больницы.

Президент также выразил интерес к мнению врачей по различным аспектам программы вакцинации, заявив, что "вакцинация против Covid-19 защитит окружающих и нас самих, и нам необходимо реализовать программу вакцинации как можно быстрее и эффективнее", - сказал он.

Однако Шилов и Раценис выразили убеждение, что должны быть еще более строгие эпидемиологические ограничения на несколько недель, которые позволили бы остановить распространение вируса более целенаправленно. Они также подчеркнули необходимость предоставлять больше информации в русскоязычном информационном пространстве в Латвии, куда информация часто не попадает прямо, а вместо этого создает питательную среду для дезинформации.

Во время встречи оба врача подтвердили, что персонал больницы получает доплаты за работу с пациентами с Covid-19, но также стимулом было бы получить дополнительный отпуск, медицинскую страховку или другие инструменты поддержки, позволяющие медицинскому персоналу восстановиться.