Пн, 4.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Количество новых случаев Covid-19 в Латвии на прошлой неделе выросло на 13,2%

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

Количество новых случаев Covid-19 в Латвии на прошлой неделе выросло на 13,2%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе зарегистрировано 6167 случаев заболевания Covid-19, тогда как неделей ранее - 5450. В среднем суточное количество новых случаев выросло на 102 до 881 случая.

Продолжает увеличиваться и удельный вес положительных тестов - в настоящее время он составляет 11,8%, тогда как неделей ранее - 10,6%. SPKC отмечает, что увеличение удельного веса положительных тестов связано и с более целенаправленным тестированием населения.

Растет и показатель госпитализаций пациентов с Covid-19 - за семь дней он увеличился на 5,1%. В больницы на прошлой неделе поступало в среднем 120 пациентов с коронавирусом в день, тогда как неделей ранее - 114.

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