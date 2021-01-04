Количество новых случаев Covid-19 в Латвии на прошлой неделе выросло на 13,2%

На прошлой неделе зарегистрировано 6167 случаев заболевания Covid-19, тогда как неделей ранее - 5450. В среднем суточное количество новых случаев выросло на 102 до 881 случая.

Продолжает увеличиваться и удельный вес положительных тестов - в настоящее время он составляет 11,8%, тогда как неделей ранее - 10,6%. SPKC отмечает, что увеличение удельного веса положительных тестов связано и с более целенаправленным тестированием населения.