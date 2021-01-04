"Динамо" впервые в сезоне одержало две победы подряд
В понедельник, 4 января, рижское "Динамо" у себя дома одержало победу над московским "Динамо".
В понедельник, 4 января, рижское "Динамо" у себя дома одержало победу над московским "Динамо".
Матч завершился победой рижан со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2). Стоит отметить, что впервые в текущем сезоне рижское "Динамо" одержало две победы подряд - перед Новым годом подопечные Петериса Скудры на выезде обыграли московский "Спартак".
В начале первого периода Джей Си Лайпон проверил на прочность конструкцию ворот гостевой команды, но счёт в матче открыли москвичи - на 15-й минуте Дмитрий Яшкин переиграл Яниса Вориса, а три минуты спустя Олег Зайцев упрочил преимущество российской команды. До перерыва хозяевам удалось ответить точным броском Мартиньша Дзиеркалса.
Заброшенные шайбы Роберта Букартса и Джей Си Лайпона во втором периоде позволили рижанам выйти вперёд в первом матче нового года.
В самом начале третьего периода Андрей Сергеев сравнял счёт, на что рижане ответили шайбами Роберта и Рихарда Букартсов. До конца основного времени москвичи ещё раз поразили ворота Вориса усилями Ильи Шипова, но этого оказалось недостаточно. Победа рижского "Динамо"!
В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 40 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе московского "Динамо" 54 очка и четвёртое место на "Западе".
Следующие три матча рижское "Динамо" также проведёт у себя дома - 7 января против минского "Динамо", 9 января против "Локомотива" из Ярославля и 12 января против московского ЦСКА.