"Динамо" впервые в сезоне одержало две победы подряд

Матч завершился победой рижан со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2). Стоит отметить, что впервые в текущем сезоне рижское "Динамо" одержало две победы подряд - перед Новым годом подопечные Петериса Скудры на выезде обыграли московский "Спартак".

В начале первого периода Джей Си Лайпон проверил на прочность конструкцию ворот гостевой команды, но счёт в матче открыли москвичи - на 15-й минуте Дмитрий Яшкин переиграл Яниса Вориса, а три минуты спустя Олег Зайцев упрочил преимущество российской команды. До перерыва хозяевам удалось ответить точным броском Мартиньша Дзиеркалса.

Заброшенные шайбы Роберта Букартса и Джей Си Лайпона во втором периоде позволили рижанам выйти вперёд в первом матче нового года.

В самом начале третьего периода Андрей Сергеев сравнял счёт, на что рижане ответили шайбами Роберта и Рихарда Букартсов. До конца основного времени москвичи ещё раз поразили ворота Вориса усилями Ильи Шипова, но этого оказалось недостаточно. Победа рижского "Динамо"!

В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 40 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе московского "Динамо" 54 очка и четвёртое место на "Западе".