В Риге пешехода сбили две машины подряд: женщина погибла на месте

Две недели назад 70-летняя женщина пошла в магазин в Ильгуциемсе, чтобы купить праздничные украшения.

Покидая торговый центр, который находится на улице Лидоню, пенсионерка пересекла парковку супермаркета. Один водитель не увидел пешехода, и произошло столкновение.

Сергей, проживающий в этом районе, знает сына пострадавшей пенсионерки, который подробно рассказал ему, что произошло: "Легковая машина разворачивалась и, видимо, водитель не заметила пенсионерку и ударила женщину. Она поспешила выйти из машины и помогла пострадавшей. Затем женщину отвезли домой и оставили там".

Позже выяснилось, что вместо дома надо было срочно ехать в больницу, несмотря на то, что травмы не казались серьезными.

"Ей было плохо, но не так сильно в тот день. Сын женщины сказал мне, что на следующий день ей стало хуже, и они вызвали скорую помощь. Сын вместе с пострадавшей уехали в машине скорой помощи, которая отвезла их в Страдиня", - сказал местный житель.

Женщина умерла в больнице через 14 дней. 12

В полиции не комментируют инцидент, но отмечают, что машина, которая сбила женщину, пока не обнаружена.

В настоящее время ведется расследование, и многие обстоятельства аварии до сих пор не выяснены. В свою очередь, три дня назад в ДТП на Карля-Улманя гатве пострадал еще один пешеход. Там женщину сбили две машины подряд.

"Водитель Mazda объяснила, что сбила пешехода, женщину 1949 года рождения, на переходе, и после удара женщину сбил другой автомобиль - Renault. К сожалению, пострадавшая скончалась на месте", - сказал командир батальона дорожной полиции VP Хельмут Сташко.

Сотрудникам правоохранительных органов будет важно выяснить, где именно находился пешеход в момент аварии.

"Мы не можем на 100% утверждать, что это пешеходный переход. Водитель, которая первая сбила женщину, находится в шоке и до сих пор происходит допрос", - сказал представитель полиции.

Учитывая, что пешеходный переход хорошо освещен и водитель должен был заметить пешехода, полиция возбудила уголовное дело.