Правительство рассмотрит продление ограничений в стране в связи с Covid-19
Сегодня состоится заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране.
Сегодня состоится заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране.
Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, нацеленные на уменьшение распространения Covid-19 ограничения смягчать пока не планируется. Сегодня правительство концептуально договорится о том, на какой срок могут быть продлены действующие ограничения.
По мнению премьера, ограничения следует продлить, а вопрос о том, менять ли их и как, еще будет обсуждаться. Например, могут обсуждаться изменения в перечне доступных товаров.
"Наша цель состоит в том, чтобы люди не встречались лишний раз. До вакцинации самый надежный способ защиты - не контактировать", - подчеркнул премьер.
Также на заседании правительства будет представлен план вакцинации от Covid-19, разработанный Минздравом.