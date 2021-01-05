Вт, 5.01.2021
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Эгил Левитс
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Правительство рассмотрит продление ограничений в стране в связи с Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сегодня состоится заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, нацеленные на уменьшение распространения Covid-19 ограничения смягчать пока не планируется. Сегодня правительство концептуально договорится о том, на какой срок могут быть продлены действующие ограничения.

"Борьба не закончена, и определенные ограничения должны сохраниться", - сказал Кариньш.

По мнению премьера, ограничения следует продлить, а вопрос о том, менять ли их и как, еще будет обсуждаться. Например, могут обсуждаться изменения в перечне доступных товаров.

"Наша цель состоит в том, чтобы люди не встречались лишний раз. До вакцинации самый надежный способ защиты - не контактировать", - подчеркнул премьер.

Также на заседании правительства будет представлен план вакцинации от Covid-19, разработанный Минздравом.

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