Covid-19: Великобритания на шесть недель устанавливает строгий карантин

Британский премьер Борис Джонсон объявил об этом в понедельник вечером в телеобращении к нации, предупредив, что ближайшие недели будут "самыми трудными", сообщает ВВС.

Джонсон отметил, что все приоритетные группы населения должны получить вакцины от Covid-19 до середины февраля.

"Однако пока что нам снова нужно оставаться дома, защитить Национальную службу здравоохранения и спасти жизни", - сказал Джонсон. Он добавил, что карантин вступит в силу в среду утром и продлится до середины февраля.

Шотландия в понедельник сообщила о введении строгого режима карантина до конца января.

Ведущие медики Великобритании, повышая национальный уровень тревоги до максимального - пятого, предупредили, что в соревновании между кампанией по вакцинации и Covid-19 может выиграть новый тип коронавируса, который был констатирован в декабре в Великобритании, сообщает AFP.

Пятый уровень тревоги означает, что служба здравоохранения может быть перегружена в течение 21 дня, если не будет произведено срочных действий.

В соответствии с новыми мерами людям предписано как можно реже покидать дома, и только если для этого есть уважительная причина - поход к врачу, в магазин за продуктами, поездки на работу в случаях, когда это абсолютно необходимо тем, кто не может работать из дома, физические упражнения раз в день. Покидать дома можно также в случаях домашнего насилия.

Школы и университеты переходят на удаленное обучение как минимум до февральских каникул. Ежегодные летние экзамены, вероятно, вновь будут отменены, как и в прошлом году - Джонсон сказал, что в своем обычном виде они проходить не будут, отмечает ВВС.

Все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, будут закрыты. Рестораны могут работать только на вынос и продавать только еду, но не алкоголь.

Все спортивные сооружения для обычной публики будут закрыты, но профессиональный спорт, в том числе матчи Английской премьер-лиги, продолжится.

Новый локдаун продлится как минимум до середины февраля.