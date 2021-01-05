Министр: если все школьники будут носить маски, требование о квадратных метрах могут отменить

Правительство сегодня примет решение о дальнейшей организации учебного процесса, в том числе обсудит вызвавшее острую реакцию в обществе требование, чтобы все школьники, в том числе учащиеся младших классов, во время уроков носили в школах маски.

По мнению министра, если норма об использовании масок в школах будет оставлена в силе, а также школы обеспечат усиленное проветривание и дезинфекцию помещений, требование обеспечивать на каждого школьника по крайней мере три квадратных метра площади в классе будет сохранено как желательное, а не обязательное. В каждом учебном заведении будут оцениваться конкретные условия.

В настоящее время планируется, что учащиеся 1-4-х классов вернутся к очной учебе с 11 января, а остальные, по крайней мере в период чрезвычайного положения, продолжат обучение дистанционно.

Как отметила министр, исследования показывают, что при удаленном учебном процессе учащиеся младших классов осваивают всего 50% учебного материала, учащиеся старших классов осваивают больше, однако, если дистанционное обучение затягивается, существует большой риск снижения качества обучения и в старших классах.