За сутки в Латвии выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались 30 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались 30 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались 30 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Из 30 умерших два человека были в возрасте 50-60 лет, три - в возрасте 60-70 лет, 12 - в возрасте 70-80 лет, девять - в возрасте 80-90 лет, четыре - в возрасте 90-95 лет.
В понедельник было сделано 12 352 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,7%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 43 942 человека, скончались 722 инфицированных.
Согласно подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 11 603 человек, кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 608,2 случая на 100 тыс. жителей.