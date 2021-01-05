Думпис рассказал, когда можно будет судить об эффективности ограничений

Он отметил, что в праздничные дни было сделано меньше тестов, поэтому "истинная картина" будет ясна в ближайшие дни. "Похоже, что число случаев не уменьшится значительно с учетом пика на прошлой неделе, который в свою очередь отражал события до Рождества", - сказал представитель Минздрава.

Тем не менее, по его словам, утверждать, что существующие ограничения не действуют, преждевременно, так как необходимо подождать 10-14 дней.

На вопрос, какими способами еще уменьшить заболеваемость, инфекционист ответил, что пока не ясно, подействовали ли уже введенные ограничения.

"Ограничение - это одно, а другое - их соблюдение. В этом проблема. Мы призывали людей оставаться дома, а они на Рождество ездили к родственникам. Мы же не можем приставить к каждому полицейского. Ограничения введены не для того, чтобы унизить людей, а для снижения заболеваемости", - сказал Думпис.

Заболеваемость нужно снижать, чего бы это ни стоило. "Потому что больницы в таком виде долго функционировать не смогут", - подчеркнул представитель Минздрава.

Необходимо увеличивать темпы вакцинации от Covid-19

Необходимо увеличивать темпы вакцинации от Covid-19, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

Он подчеркнул, что после доставки очередной партии вакцин их нужно как можно быстрее использовать, так как важен каждый день.

"Думаю, здесь есть над чем работать. Нам действительно нужно повысить эффективность, то есть скорость вакцинации", - сказал представитель Минздрава.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. На минувшей неделе прививки получили 2243 человека.

В понедельник была получена вторая партия вакцин Comirnaty - 13 650 доз.

В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины Comirnaty, что позволит привить 48 750 человек.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее сообщила, что объемы вакцинации от Covid-19 в Латвии планируется довести до 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин.

Министр отметила, что при обычных обстоятельствах в стране за полтора месяца можно вакцинировать 200 000 человек, а в условиях пандемии план состоит в том, чтобы вакцинировать 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин.

"Конкретные даты поставок вакцин различных производителей в настоящее время известны только частично, но в ближайшее время станут яснее", - сказала Винькеле.