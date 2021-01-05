Вт, 5.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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В Литве Covid-19 за сутки заразились еще 1510 человек, в Эстонии - 429

Вильнюс.

ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1510 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 27 человек. В Эстонии - 429 новых случаев и семь смертей.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1510 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

За сутки выздоровели 3730 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 149 497 случаев заражения коронавирусом, 81 630 человек выздоровели, 65 272 человека все еще больны.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1996 человек.

За минувшие сутки взято 10 138 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет около 1,7 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3806 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 429 первичных тестов (11,3%). Скончались семь человек.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 549,14 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 12,5%.

В больницах находятся 397 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии вакцинацию от коронавируса прошли 3188 человек.

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