В Риебиньском крае утонул любитель подледной ловли
В понедельник в Риебиньском крае утонул любитель подледной ловли, сообщает агентство LETA.
В понедельник в Риебиньском крае утонул любитель подледной ловли, сообщает агентство LETA.
4 января Пожарно-спасательная служба получила вызов в Риебиньский край, где, согласно предварительной информации, человек отправился на рыбалку и провалился под лед. Из-за осложненного доступа пожарные со спасательной экипировкой полтора километра прошли пешком до берега водоема.
В 150 метрах от берега замерзшего водоема из воды был вытащен один человек, медики констатировали его смерть.
VUGD напоминает, что, принимая во внимание изменчивую погоду, толщина льда на водоемах может быть изменчивой.
Спасатели призывают жителей не забывать о безопасности и не выходить на лед, а также следить за детьми и животными, чтобы у них не появилось желание проверить прочность и толщину льда.