В Риебиньском крае утонул любитель подледной ловли

4 января Пожарно-спасательная служба получила вызов в Риебиньский край, где, согласно предварительной информации, человек отправился на рыбалку и провалился под лед. Из-за осложненного доступа пожарные со спасательной экипировкой полтора километра прошли пешком до берега водоема.

В 150 метрах от берега замерзшего водоема из воды был вытащен один человек, медики констатировали его смерть.

VUGD напоминает, что, принимая во внимание изменчивую погоду, толщина льда на водоемах может быть изменчивой.