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Развод - дело непростое и болезненное. Уход Великобритании из ЕС, как и ожидалось, был долгим и мучительным. Несмотря на то, что Великобритания уже год как формально не является частью ЕС, до конца 2020-го был установлен переходный период. Страна продолжала жить в старом евросоюзном режиме. Можно провести параллель с тем случаем, когда супруги развелись в ЗАГСе, но временно продолжали жить под одной крышей и пользоваться одним холодильником. До конца года ЕС и Британия должны были договориться о том, как жить дальше.

У каждой из сторон был в переговорах свой интерес. В своих мечтах премьер Великобритании Борис Джонсон представлял идеальный для него итог переговоров: британцы получают полную свободу действий, но при этом сохраняют беспрепятственный доступ к рынку ЕС, как если бы они и не уходили. Руководители ЕС тоже мечтали о том, чтобы Британия приняла «норвежскую модель», которая предусматривает, что за доступ к рынку ЕС британцы продолжают соблюдать европейское законодательство и финансово участвовать в программах Евросоюза, не имея права голоса при принятии решений. Однако ни одной, ни другой мечте не суждено было осуществиться.

Для достижения своих целей обе стороны отчаянно блефовали. Премьер Британии делал вид, что готов к жесткому брекзиту, а главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье с лицом профессионального игрока в покер прикидывался, что Евросоюзу все равно, как именно этот брекзит произойдет.

Крепче нервы оказались у переговорщиков от ЕС. И на то есть причины: когда легковушка и самосвал едут друг другу навстречу, при столкновении больше шансов будет у самосвала. Евросоюз выживет и без Великобритании, с потерями, но выживет. Экспорт товаров стран ЕС в Великобританию составляет около 13% от общего объема. А Великобритания половину своего товарного экспорта направляет в ЕС. То есть, «жесткий брекзит» на фоне пандемии мог бы стать могильной плитой на британской экономике.

Руководство ЕС это знало и выдерживало паузу. Борис Джонсон вынужден был свернуть свой блеф в последний момент, когда многие уже всерьез стали готовиться к жесткому варианту. В канун Рождества, 24 декабря, соглашение о будущих отношениях Соединенного королевства и ЕС было подписано. Теперь его должен утвердить Европейский парламент.

Депутат Европейского парламента Татьяна Жданок (Русский союз Латвии, Greens/EFA): «Изначально Европарламент хотели вынудить 30 декабря одобрить «не глядя» договор объемом в 1250 страниц. Просто на радостях, что стороны все-таки договорились. Однако наша группа «Зеленые/Европейский свободный альянс» категорически выступила против спешки по столь судьбоносному вопросу. В итоге Европейский парламент взял время на размышление и будет детально разбираться с этим документом до конца февраля. Мы помним, как происходил, без всякого переходного периода, распад СССР. Как сотням тысяч сломали жизнь, создали им проблемы с правовым и имущественным статусом, лишили работы и социальной защиты. Хоть Брекзит – не такое масштабное явление, но все же создает проблемы очень многим людям по обе стороны границ. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы эти люди не стали жертвами бюрократии и сиюминутных политических игр».

Руководство Великобритании и ЕС будут пытаться изобразить исход переговоров как свой величайший успех. Борис Джонсон преподнесет его своим избирателям как огромное достижение, но умолчит о том, что ему пришлось многим поступиться: торговля теперь будет затруднена, а знаменитый британский банковский сектор останется за бортом соглашения. Руководство ЕС будет гордиться тем, как они «наказали дезертира» и не дали ему продолжать получать преимущества от членства в ЕС, не принимая на себя никаких обязанностей. Но это не скрасит горечи того, что в итоге Евросоюз потерял важную часть своего рынка, а также серьезную долю политического и экономического веса в мире.