Рижская дума информирует о сделанном после взрыва в доме в Агенскалнсе

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Планируется, что на заседании будет предоставлена информация о возможности для жильцов дома получить жилье или пособие на ремонт жилья.
Как сообщалось, в ночь на 31 декабря после взрыва в трехэтажном жилом доме на улице Мелнсила, 2 возник пожар. В результате взрыва пострадали шесть человек, один погиб.
Галерея: Здание в Агенскалнсе после взрыва
Как ранее сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, жильцы не смогут вернуться в пострадавший от взрыва дом, так как треть здания обрушилась. По мнению экспертов, дом нужно законсервировать или снести.
Пострадавшие жильцы имеют право на немедленную помощь самоуправления по аренде временного жилья. В качестве временного жилого помещения им предлагаются комнаты в общежитии.