Вт, 5.01.2021
Я уверен, что ситуация в новом году будет намного лучше уже весной или примерно в середине года! Потому что есть вакцина. Она - единственное решение. Уга Думпис
Уга Думпис
1 мин для прочтения

Рижская дума информирует о сделанном после взрыва в доме в Агенскалнсе

На месте взрыва

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня в 13.00 на заседании комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы представители департамента жилья и окружающей среды отчитаются о ликвидации последствий взрыва в Агенскалнсе, в доме на ул. Мелнсила.

RUS TVNET предлагает трансляцию заседания:

Планируется, что на заседании будет предоставлена информация о возможности для жильцов дома получить жилье или пособие на ремонт жилья.

Как сообщалось, в ночь на 31 декабря после взрыва в трехэтажном жилом доме на улице Мелнсила, 2 возник пожар. В результате взрыва пострадали шесть человек, один погиб.

Галерея: Здание в Агенскалнсе после взрыва

Как ранее сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, жильцы не смогут вернуться в пострадавший от взрыва дом, так как треть здания обрушилась. По мнению экспертов, дом нужно законсервировать или снести.

Пострадавшие жильцы имеют право на немедленную помощь самоуправления по аренде временного жилья. В качестве временного жилого помещения им предлагаются комнаты в общежитии.

Последние новости

НАВЕРХ
Back