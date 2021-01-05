Кулдигская больница приостанавливает оказание стационарных плановых услуг

Пациентам по-прежнему оказывается неотложная помощь.

Лапиня сообщила, что приостановлены также эндоскопические обследования, за исключением онкологических больных, которым требуется обследование в рамках "зеленого коридора", а также пациентов, которым остро необходима помощь.

Реабилитационное отделение больницы продолжит оказывать услуги острым пациентам, оценивая каждую ситуацию индивидуально.

Главврач Кулдигской больницы Светлана Серпане пояснила, что в острых случаях операции в больнице будут проводиться, ограничения не распространяются также на кесарево сечение. На плановые роды роженицы должны приходить с негативным результатом теста на Covid-19, сделанного в течение последних 48 часов.

Об отмене плановых медицинских услуг пациенты будут проинформированы в индивидуальном порядке.

Приемное отделение будет работать в обычном режиме, в первую очередь помогая пациентам, находящимся в более тяжелом состоянии. Перед тем, как отправиться в приемное отделение Кулдигской больницы, пациентам рекомендуется оценить степень тяжести заболевания или травмы, в случае необходимости обратившись к семейному врачу.

Для получения рекомендаций вне рабочего времени семейного врача пациенты могут звонить на горячую линию семейных врачей по телефону 66 016 001.

Амбулаторное лечение будет проходить в обычном режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Пациентам рекомендуется приходить к специалистам не ранее указанного времени визита, чтобы избежать скопления людей.