Фото ⟩ В Эстонии замечен необычный лось

По словам специалиста по лосям Юри Тыниссона, это вызвано генетическими причинами. "Это изменение цвета по генетической причине, которое случалось и раньше", - объяснил он.

Однако у этого лося нет врожденной пигментной недостаточности, или лейцизма. "Так как пигмент, придающий коже цвет, присутствует, в некоторых местах его просто нет в шерсти", - прокомментировал Тыниссон увиденное охотничьему обществу.

По словам эксперта, яркий нос, вероятно, не беспокоит его сородичей. Кроме того, светлый пигмент можно увидеть и на других частях туловища.