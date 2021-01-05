Вт, 5.01.2021
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Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Фото ⟩ В Эстонии замечен необычный лось

30 декабря на территории охотничьего общества Вяэна в Харьюмаа (Эстония) камеры запечатлели необычного лося, на носу и туловище которого видны белые пигментные пятна, пишет Rus.Postimees.

По словам специалиста по лосям Юри Тыниссона, это вызвано генетическими причинами. "Это изменение цвета по генетической причине, которое случалось и раньше", - объяснил он.

Однако у этого лося нет врожденной пигментной недостаточности, или лейцизма. "Так как пигмент, придающий коже цвет, присутствует, в некоторых местах его просто нет в шерсти", - прокомментировал Тыниссон увиденное охотничьему обществу.

По словам эксперта, яркий нос, вероятно, не беспокоит его сородичей. Кроме того, светлый пигмент можно увидеть и на других частях туловища.

Члены охотничьего общества Вяэна впервые увидели этого лося осенью позапрошлого года, его также засняла камера в августе прошлого года, а затем и в декабре.

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