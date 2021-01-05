airBaltic - в топ-20 авиакомпаний, отвечающих требованиям по борьбе с Covid-19

airBaltic соответствовала всем критериям, поэтому получила 7 из 7 звезд.

Как отметил главный редактор Airlineratings.com Джеффри Томас (Geoffrey Thomas), эти авиакомпании пошли намного дальше других в обеспечении мер безопасности пассажиров и повышении гибкости полетов.

"Все эти авиакомпании стали примером того, как сделать путешествия максимально безопасными. Большинство крупных авиакомпаний целенаправленно осуществляли план действий по предотвращению Covid-19, и мы были удивлены, как быстро многие из них достигли полного соответствия", - сказал Джеффри Томас.

Airlineratings.com проанализировало данные по 430 авиакомпаниям, оценивая их соответствие требованиям по предотвращению распространения Covid-19. Чтобы получить высшую оценку, авиакомпании должны выполнять семь критериев: информация о процедурах в связи с Covid-19 на сайте, защитные маски для пассажиров, средства индивидуальной защиты для экипажей, модифицированные услуги питания на борту, усиленная дезинфекция самолетов, комплекты дезинфицирующих средств для личного пользования и социальное дистанцирование на борту.

Наряду с airBaltic агентство признало лидерами в этой сфере и такие авиакомпании, как Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, KLM, Lufthansa и др. Полный список авиакомпаний доступен здесь.