Стало известно о последних днях жизни модератора LR2 Ивонны Маркеловой

Изданию Privātā Dzīve супруг Ивонны Модрис поведал, что ей стало плохо 18 декабря - она схватилась за голову и потеряла сознание. Она успела закричать, что у нее болит голова и надо вызвать скорую помощь.

Медики боролись 20 минут, чтобы вернуть Ивонну к жизни, и им это удалось. В больнице Ивонна перенесла операцию и до 20 декабря находилась в искусственной коме.

Но через неделю у нее начался отек.

"Врачи сказали, что состояние тяжелое, но не безнадежное..." - сказал Модрис, но 28 декабря Ивонна скончалась.

В отчете о ее смерти говорится, что это разрыв аневризмы, или разрыв кровеносного сосуда в головном мозге.

К коллективу Латвийского радио 2 Ивонна присоединилась в 1999 году. Она прошла конкурс из 53 человек и стала ведущей Rīta programma.