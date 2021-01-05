Стало известно о последних днях жизни модератора LR2 Ивонны Маркеловой
28 декабря на 42-м году жизни скончалась модератор Латвийского радио Ивонна Маркелова. Ее муж рассказал журналистам о последних днях женщины.
28 декабря на 42-м году жизни скончалась модератор Латвийского радио Ивонна Маркелова. Ее муж рассказал журналистам о последних днях женщины.
Изданию Privātā Dzīve супруг Ивонны Модрис поведал, что ей стало плохо 18 декабря - она схватилась за голову и потеряла сознание. Она успела закричать, что у нее болит голова и надо вызвать скорую помощь.
Медики боролись 20 минут, чтобы вернуть Ивонну к жизни, и им это удалось. В больнице Ивонна перенесла операцию и до 20 декабря находилась в искусственной коме.
Но через неделю у нее начался отек.
"Врачи сказали, что состояние тяжелое, но не безнадежное..." - сказал Модрис, но 28 декабря Ивонна скончалась.
В отчете о ее смерти говорится, что это разрыв аневризмы, или разрыв кровеносного сосуда в головном мозге.
К коллективу Латвийского радио 2 Ивонна присоединилась в 1999 году. Она прошла конкурс из 53 человек и стала ведущей Rīta programma.
"Более двадцати лет Ивонна создавала и вела различные программы Латвийского радио 2. Она всегда была полна оптимизма, позитива и энергии, чем вдохновляла коллег и слушателей", - указано в новости Латвийского радио.