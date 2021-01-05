За сутки были госпитализированы 145 пациентов с Covid-19
За прошедшие сутки госпитализировано 145 пациентов с Covid-19, всего в больницах находятся 1180 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки госпитализировано 145 пациентов с Covid-19, всего в больницах находятся 1180 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
У 1112 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 68 человек - в тяжелой.
За последние сутки из стационаров выписаны 145 пациента с Covid-19, всего с начала пандемии - 3660.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались 30 инфицированных.
Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 50 до 95 лет.
В понедельник было сделано 12 352 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,7%
С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 43 942 человека, скончались 722 инфицированных.
Согласно подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 11 603 человек, кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 608,2 случая на 100 тыс. жителей.