За сутки были госпитализированы 145 пациентов с Covid-19

У 1112 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 68 человек - в тяжелой.

За последние сутки из стационаров выписаны 145 пациента с Covid-19, всего с начала пандемии - 3660.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 824 новых случая Covid-19, скончались 30 инфицированных.

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 50 до 95 лет.

В понедельник было сделано 12 352 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,7%

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 43 942 человека, скончались 722 инфицированных.