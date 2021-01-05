В мае против Covid-19 планируется вакцинировать депутатов и членов правительства

Из всех входящих в эту категорию лиц 200 человек являются служащими учреждений госуправления, в том числе депутатами Сейма и членами Кабинета министров. Еще 200 человек являются работниками сектора здравоохранения, 777 человек - сотрудниками зарубежных дипломатических и консульских представительств Латвии и членами их семей.

В мае вакцины также могут получить по меньшей мере 95 сотрудников Министерства иностранных дел, 2290 работников СМИ, 2500 сотрудников профессиональных сценических коллективов, 6418 работников транспортного сектора, 1287 работников финансового сектора, 1146 работников сельскохозяйственного сектора и 465 работников оборонного сектора.

В числе этих 19 385 человек будет также 917 работников сферы внутренних дел, 2054 работников сферы благосостояния, 934 работника сферы юстиции, 460 работников экономического сектора. 10

Также в мае планируется начать вакцинацию постояльцев приютов, однако пока не сообщается, сколько конкретно человек смогут получить вакцину.

Опубликованный Минздравом график не содержит информации о вакцинации в июне 2021 года.

В свою очередь с июля по октябрь планируется вакцинировать сотрудников предприятий, в том числе занятых в таких важных для экономики секторах, как производство продуктов питания, связь и транспорт, фармацевтика и торговля. Также планируется вакцинировать сотрудников компаний, где невозможно обеспечить соблюдение дистанции.

В первые четыре месяца года вакцина будет доступна в первую очередь медикам, пожилым людям и тем, кто находится в группе риска. 10

Таким образом, в январе планируется вакцинировать 29 295 медицинских работников. В их число входят 4500 медиков, которые оказывают помощь пациентам с Covid-19, 50 сотрудников Государственного центра доноров крови и 15 316 специалистов амбулаторного ухода и вспомогательных работников сектора здравоохранения, например, фармацевтов и оптометиристов.

Согласно плану Минздрава, в первый месяц 2021 года будут вакцинированы 3000 семейных врачей, 2700 студентов-медиков и 4618 врачей, работающих в больницах.

В январе и феврале также планируется вакцинировать 19 598 сотрудников и клиентов центров долгосрочного социального ухода.

В феврале запланирована вакцинация 187 700 пожилых людей. На дому планируется вакцинировать около 22 000 людей с инвалидностью и их помощников.

Кроме того, ожидается, что вакцину против Covid-19 в феврале получат 67 748 выполняющих важные для государства функции служащих, включая работников оперативных служб, эпидемиологов, сотрудников полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Управления мест заключения и Государственной службы пробации, Национальных вооруженных сил и образовательных учреждений.

В марте вакцины против Covid-19 должны получить 109 804 человека в возрасте старше 65 лет и 166 000 человек с самым высоким доказанным риском, включая пациентов со злокачественными новообразованиями, хроническими заболеваниями почек, людей с синдромом Дауна, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и сахарным диабетом 2-го типа.

В апреле планируется вакцинировать 131 847 пожилых людей в возрасте от 60 до 64 лет, а также 166 000 человек из группы высокого риска, включая пациентов с бронхиальной астмой, цереброваскулярными заболеваниями, кистозным фиброзом, деменцией и сахарным диабетом 1-го типа. В эту категорию также входят люди с ВИЧ-инфекцией, пациенты с онкологическими заболеваниями и люди с избыточным весом.

В апреле вакцину также смогут получить люди, проживающие в одном домохозяйстве с детьми, у которых есть хронические заболевания или подавленный иммунитет.

С августа по декабрь планируется вакцинация остальных членов общества, не вакцинированных ранее.

Таким образом, по оценке Минздрава, в целом будет вакцинировано около 82% всего населения Латвии. 10

Министерство поясняет, что государственный совет по иммунизации рекомендовал как можно скорее, по мере увеличения количества доступных вакцин, расширить группы вакцинируемых лиц, начав с лиц из приоритетных групп, не включенных в первые две фазы вакцинации, чтобы как можно скорее начать вакцинацию людей с хроническими заболеваниями и жителей старше 60 лет, не дожидаясь завершения вакцинации всех медицинских работников.