Роберт Букартс признан игроком дня в КХЛ

Голосование среди болельщиков проходило в социальной сети "Вконтакте" и Букартс стал победителем благодаря 41% голосов. Вторым по итогам голосования стал Роман Старченко из "Барыса" (18%), третьим - игрок Егор Яковлев из "Металлурга" (17%). В опросе приняли участие 3519 человек.

Отметим, что в понедельник, 4 января, рижское "Динамо" у себя дома обыграло "Динамо" из Москвы (5:4), а Букартс впервые с 2015 года набрал 3 очка (2+1) за матч.

В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 40 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.