Роберт Букартс признан игроком дня в КХЛ
Нападающий рижского "Динамо" Роберт Букартс признан хоккеистом игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Нападающий рижского "Динамо" Роберт Букартс признан хоккеистом игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Голосование среди болельщиков проходило в социальной сети "Вконтакте" и Букартс стал победителем благодаря 41% голосов. Вторым по итогам голосования стал Роман Старченко из "Барыса" (18%), третьим - игрок Егор Яковлев из "Металлурга" (17%). В опросе приняли участие 3519 человек.
Отметим, что в понедельник, 4 января, рижское "Динамо" у себя дома обыграло "Динамо" из Москвы (5:4), а Букартс впервые с 2015 года набрал 3 очка (2+1) за матч.
В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 40 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ.
Следующие три матча рижское "Динамо" также проведёт у себя дома - 7 января против минского "Динамо", 9 января против "Локомотива" из Ярославля и 12 января против московского ЦСКА.