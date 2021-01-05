Министр обороны отказался от должности главы Минздрава и рекомендовал принять ее Кариньшу

Пабрикс заявил агентству LЕТА, что заявление премьер-министра о требовании отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!") вызвало двойное удивление. Прежде всего, Пабрикс удивлен, что премьер-министр так неожиданно, не проинформировав партнеров по коалиции, потребовал ее отставки. Во-вторых, удивительно, что, не говоря с с самим Пабриксом, премьер публично объявил, что министр обороны заменит Винькеле.

"Я не буду замещать министра здравоохранения. Я думаю, что, несмотря на компетентность, порядок и хорошую организацию в Министерстве обороны, я должен отказаться от этой чести.

Также с учетом того, что коалиция состоит из пяти партий и всегда есть сложности с координацией, у меня нет механизмов для эффективной реализации политики, которую я сам и премьер-министр хотели бы видеть в области здравоохранения", - заявил Пабрикс.

Политик считает, что самым правильным шагом в сложившейся ситуации будет Кариньшу самому стать и.о. министра здравоохранения. Это позволит премьеру лучше координировать процессы.

"В интересах государства и общественного здравоохранения не раскачивать правительство, а также самому премьер-министру взять на себя эту координирующую

роль до тех пор, пока все недоразумения не будут устранены. Это нормальный и, возможно, лучший способ координировать процессы", - сказал Пабрикс.