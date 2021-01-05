Сегодня правительство не будет рассматривать план вакцинации

Рассмотрение плана перенесено на четверг, 7 января.

Тем не менее министр здравоохранения Илзе Винькеле сегодня на удаленной пресс-конференции ознакомит общественность с разработанным Минздравом планом.

План вакцинации от Covid-19 в Латвии в основном предусматривает использование вакцин AstraZeneca, главным образом население будет прививаться в практиках семейных врачей и в частных медицинских учреждениях.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш и некоторые политические партии высказали критику в адрес Минздрава за отсутствие в Латвии четкого и понятного плана вакцинации от Covid-19 и низкие темпы вакцинации по сравнению, например, с Литвой. Также недоумение вызвал план закупить относительно небольшое количество вакцин Pfizer, которые в настоящее время являются единственными одобренными ЕС.

Согласно разработанному Минздравом плану, в первом квартале этого года наибольший потенциальный объем вакцинации предусматривает использование вакцин AstraZeneca, утверждение которых Европейским агентством лекарственных средств пока задерживается. Ожидается, что в первом квартале от AstraZeneca будет получено около 424 000 вакцин, от BioNTech и "Pfizer" - около 98 000, от CureVac - 63 000, от Moderna - около 42 000.

Во втором квартале также ожидается, что наибольшее количество вакцин будет поставлено компанией AstraZeneca - около 850 000. Как указывают эксперты, вакцины AstraZeneca легче распространять и использовать, чем вакцину BioNTech и Pfizer, потому что они имеют менее специфические требования к температуре хранения и дешевле.

По оценкам Министерства здравоохранения, частные медицинские центры могли бы делать около 25 600 прививок в неделю, в том числе MFD grupa- около 17 000, Veselibas centru apvieniba - около 3700, Veselibas centrs 4 - около 1800, остальные - около 3000.

Семейные врачи могут обеспечить около 25 000 прививок в неделю, государственные и муниципальные больницы - около 10 000, муниципальные амбулаторные учреждения - около 5 000. Таким образом, общий потенциал вакцинации оценивается примерно в 65 600 прививок в неделю.

Согласно плану, приглашать людей на прививки будут сами учреждения, проводящие вакцинацию.