Легендарный вратарь решил стать президентом. Зачем ему это нужно?

55-летний Чилаверт, который ранее неоднократно заявлял о своём намерении выйти на политическую арену, опубликовал в социальной сети предвыборный плакат со слоганом: "Чила - президент 2023. Горжусь тем, что я парагваец".

Выборы в Парагвае пройдут только через два года и Чилаверт стал одним из первых, кто выдвинул свою кандидатуру. Правда, о желании баллотироваться бывший вратарь заявлял ещё летом 2020-го.

Программа Чилаверта предельно проста и основывается на борьбе с коррупцией. "Я вижу как богатые грабят обычных трудяг. Ни президент, ни его помощники не думают о людях. Только о себе. Правительство Венесуэлы превратило прекрасную страну в место, где царит хаос и беспорядок. Я не хочу, чтобы эти люди сделали тоже самое с моим любимым Парагваем", - прокомментировал своё решение податься в политику Чилаверт.

Напомним, нынешний президент Парагвая Марио Абдо Бенитес был избран в августе 2018 года на пятилетний срок.

Кстати, это не первый случай, когда футболисты решают податься в политику после того, как повесили бутсы на гвоздь. Здесь можно привести в пример бывшего игрока "Милана" Каху Каладзе, который стал мэром Тбилиси или обладателя "Золотого мяча" 1995 года Джорджа Веа, который с 2018 года занимает пост президента Либерии.

Футбольная биография Чилаверта скромнее, чем у вышеперечисленных игроков, но тоже заслуживает внимания. Большую часть своей карьеры голкипер провёл в аргентинском "Велесе", но успел также поиграть и в Европе - "Страсбург" и "Сарагоса".

В составе сборной Парагвая Чилаверт принял участие в двух чемпионатах мира (1998, 2002), а также трёх Кубках Америки (1991, 1993 и 1997). В 1996 году назван футболистом года в Южной Америке.

Прославился же Чилаверт, в первую очередь, как один из лучших вратарей-бомбардиров в истории. За свою карьеру он забил 67 голов (второй результат в истории после бразильца Рожерио Сени - 131).

Хосе Луис Чилаверт - единственный вратарь, который оформил хет-трик в одном матче. Это случилось в 1999 году в матче "Велеса" против "Ферро Карриль Оэсте". Все три мяча парагваец забил с пенальти.

Если вам кажется, что с пенальти может забить почти каждый, то спешим разочаровать - Чилаверт забивал не только с 11-метровой отметки, но и со штрафных и даже с центра поля. Не только слабым командам, но и, например, "Ривер Плейту".

Желание экс-вратаря стать президентом не похоже на пустой пиар. Чилаверт уже очень давно нелицеприятно высказывается о парагвайских политиках, называя тех некомпетентными, лживыми и коррумпированными. Именно из-за них, по мнению бывшего вратаря, страна утонула в нищете.